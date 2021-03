Kosovo: ambasciatore Demiri arrivato in Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio dei rapporti diplomatici tra Kosovo e Israele non sarebbe stato possibile senza il sostegno degli Stati Uniti d'America", ha affermato la ministra degli Esteri di Pristina, Meliza Haradinaj Stublla, dopo aver firmato in video conferenza insieme all'omologo israeliano Gabi Ashkenazi l'accordo. "Il Kosovo ha atteso a lungo di stabilire relazioni diplomatiche con Israele. Oggi Israele diventa il 117mo Paese a riconoscere il Kosovo come Stato indipendente e sovrano. La nostra gente ha relazioni amichevoli e da oggi iniziamo relazioni anche come due Stati", ha osservato Haradinaj secondo cui l'avvio dei rapporti diplomatici con Israele "rafforza la soggettività internazionale e apre nuovi orizzonti per il Kosovo". "Oggi stiamo facendo la storia", ha dichiarato da parte sua il ministro degli Esteri israeliano. (segue) (Alt)