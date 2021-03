Balcani: inviato Ue Lajcak visita la regione dal primo al 4 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali Miroslav Lajcak visiterà la regione nella prima settimana di marzo. E' quanto riferisce la stampa serba, precisando che la visita comincerà con una tappa in Kosovo il primo marzo. Lajcak, che è anche l'inviato di Bruxelles per il dialogo Belgrado-Pristina, resterà in Kosovo fino al tre marzo e in quello stesso giorno partirà per Belgrado. L'inviato Ue resterà in Serbia fino al 4 marzo per spostarsi poi in Montenegro, dove resterà fino al 5 marzo. Nel corso della permanenza nella regione, Lajcak incontrerà i leader politici dei tre Paesi balcanici. La visita di Lajcak avviene dopo una pausa di diversi mesi nei colloqui del dialogo Belgrado-Pristina mediato da Bruxelles. (segue) (Seb)