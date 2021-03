Balcani: inviato Ue Lajcak visita la regione dal primo al 4 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Lajcak è stato obiettivo nelle scorse ore di una forte polemica in Kosovo, dopo che l'inviato ha rilasciato un'intervista dove sullo sfondo compariva una mappa geografica senza linee di demarcazione fra il Kosovo e la Serbia. A sedare la polemica è stato il portavoce Ue, Peter Stano, che ha precisato come Bruxelles abbia sempre avuto una posizione di neutralità sullo status del Kosovo. L'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, ha detto Stano, non deve scusarsi di nulla. "Le obiezioni sulla mappa sono del tutto fuori luogo e false. Questa è la mappa ufficiale dell'Ue, in linea con la posizione Ue, neutrale dal punto di vista dello status", ha dichiarato Stano citato ieri dal portale d'informazione kosovaro "Gazeta Express". "Vorrei invitare tutti a concentrarsi sulle questioni reali che aiutano a far avanzare il dialogo sulla normalizzazione, invece di cercare di montare storie false", ha aggiunto il portavoce Ue. (segue) (Seb)