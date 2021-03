Serbia: premier Branbic, dall'opposizione attacchi contro il figlio del presidente Vucic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve lavorare "con le parole e con i fatti" per adempiere agli obblighi del suo percorso di adesione all'Unione europea. E' quanto raccomanda l'ultimo rapporto sullo stato di avanzamento del Paese balcanico verso l'integrazione Ue approvato in settimana dalla commissione Esteri del Parlamento europeo. Il testo è stato presentato dal relatore per la Serbia, Vladimir Bilcik. Secondo quanto riferisce la stampa di Belgrado, la relazione è stata approvata con 57 voti a favore, 4 contrari e 9 astensioni. Su un totale di 385 emendamenti sono stati approvati 38 emendamenti di compromesso e 49 singoli emendamenti, in particolare quelli riguardanti le materie degli indicatori economici, della partecipazione alla cooperazione regionale e del dialogo con Pristina. Anche la strategia della Serbia nei confronti della comunità rom e il sostegno al Gay pride sono stati valutati positivamente. Allo stesso tempo, le autorità serbe sono invitate a lavorare "con le parole e con i fatti" per adempiere agli obblighi in vista dell'adesione all'Ue. I deputati hanno chiesto all'Unione di "portare più dinamismo" nei negoziati di adesione con la Serbia, di applicare rapidamente la nuova metodologia di allargamento e di presentare degli incentivi concreti di interesse per i cittadini serbi. Uno degli emendamenti adottati invita la Serbia a ottenere "risultati convincenti nel settore giudiziario, libertà di espressione, lotta alla corruzione, soprattutto quando si tratta di casi per i quali vi è un alto livello di interesse pubblico, compresi i casi di Krusik, Jovanjica e Telekom Srbija ". (segue) (Seb)