Kosovo: ambasciatore Ue, positivo che Kurti inserisca tra priorità prossimo governo dialogo con Serbia (2)

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, ha spiegato nei giorni scorsi che il nuovo governo del Kosovo non intende sottovalutare il dialogo con la Serbia ma questo non può essere una priorità in quanto tale posto nell'agenda di lavoro spetta al tema della giustizia ed al contrasto della disoccupazione. In un'intervista all'emittente "Voice of America", Kurti ha detto che questa è stata anche la scelta dei cittadini con il voto in quanto giustizia e occupazione sono stati i temi cardine del programma elettorale con cui il Vetevendosje ha sfiorato il 50 per cento dei consensi. "E, certamente, è urgente affrontare la pandemia del Covid-19", ha aggiunto Kurti. In questo senso il leader del Vetevendosje ha sottolineato l'importanza dell'allocazione dei fondi per la ripresa e di avviare rapidamente il piano di vaccinazione per immunizzare "circa il 60 per cento dei cittadini quest'anno" grazie al sostegno di Ue e Usa. (segue) (Alt)