Kosovo: ambasciatore Ue, positivo che Kurti inserisca tra priorità prossimo governo dialogo con Serbia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A legittimare ancora di più la nuova vittoria del Vetevendosje è proprio il parallelo con le elezioni dell’ottobre 2019, già vinte dal partito di Kurti ma solo di una manciata di voti rispetto all’Ldk. Il Vetevendosje è riuscito infatti a riaffermare il ruolo di primo partito raddoppiando i consensi rispetto alle ultime elezioni, in quello che è stato definito da Kurti come “un referendum” per il futuro del Paese. La vittoria schiacciante del Vetevendosje è stata resa possibile grazie al contributo del bacino di voti portato dalla presidente ad interim Vjosa Osmani, la quale ha lasciato nella scorsa legislatura proprio il partito di centro destra Ldk per correre insieme all’ex premier Kurti nella "battaglia contro la corruzione" rappresentata nella loro visione dai partiti tradizionali. Il raddoppio dei consensi per il Vetevendosje è stato costruito sulle ceneri della legislatura appena conclusasi, quando il partito di Kurti era stato al governo ma solo per pochi mesi visto che l'Ldk aveva poi rotto l'accordo di coalizione trovando una maggioranza alternativa e un nuovo premier. (Alt)