Kosovo: inviato Ue Lajcak avvia oggi visita a Pristina

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali Miroslav Lajcak avvia oggi una visita in Kosovo. Lajcak, che è anche l'inviato di Bruxelles per il dialogo Belgrado-Pristina, resterà in Kosovo fino al tre marzo e in quello stesso giorno partirà per Belgrado. L'inviato Ue resterà in Serbia fino al 4 marzo per spostarsi poi in Montenegro, dove resterà fino al 5 marzo. Nel corso della permanenza nella regione, Lajcak incontrerà i leader politici dei tre Paesi balcanici. La visita di Lajcak avviene dopo una pausa di diversi mesi nei colloqui del dialogo Belgrado-Pristina mediato da Bruxelles. (segue) (Seb)