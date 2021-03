Kosovo: inviato Ue Lajcak avvia oggi visita a Pristina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slovacchia, Grecia, Romania, Cipro e Spagna sono i cinque Paesi dell'Ue che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Proprio su questi Paesi si è consumata un'altra polemica, che stavolta ha visto protagoniste le autorità serbe. Il 24 febbraio il capo della diplomazia della Serbia, Nikola Selakovic, ha definito "inammissibile" l'invito a riconoscere il Kosovo per i 5 Paesi Ue che ancora non lo hanno fatto. L'invito era contenuto nella bozza di relazione presentata al Parlamento Ue dalla relatrice Viola von Cramon e approvata dalla commissione Esteri dell'istituzione europea. "La bozza di relazione del Parlamento europeo, adottata dinanzi alla sua commissione per la politica estera, in modo inammissibile e inopportuno invita gli Stati dell'Ue che non hanno riconosciuto l'indipendenza dichiarata unilateralmente dalla nostra provincia meridionale a cambiare opinione", si legge nella nota. (segue) (Seb)