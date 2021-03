Kosovo: apertura ambasciata a Gerusalemme, nuovo governo chiamato a "scelta" tra Turchia e Israele (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema delle dispute territoriali è stato affrontato solo parzialmente: riguardo al lago Ujman/Gazivoda, al confine tra i due Paesi, è stata annunciata l'intenzione di compiere uno studio per la equa distribuzione delle risorse energetiche. Un'altra parte dell'accordo prevede implicazioni relative al Medio Oriente. Kosovo e Serbia si sono impegnati a designare il partito sciita libanese Hezbollah come organizzazione terroristica e ad aprire delle ambasciate a Gerusalemme anziché a Tel Aviv. Riguardo al nodo delle ambasciate a Gerusalemme, nei giorni scorsi si è espresso il portavoce della Commissione europea Peter Stano. Tutte le ambasciate in Israele dei Paesi membri dell'Unione europea si trovano a Tel Aviv, ha detto Stano, anche il Kosovo, in un'ottica di prospettiva europea, dovrebbe rispettare questa linea comune. (segue) (Alt)