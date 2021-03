Serbia: presidente Parlamento Dacic, partiti propongano rappresentanti per il dialogo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce la stampa di Belgrado, la relazione è stata approvata con 57 voti a favore, 4 contrari e 9 astensioni. Su un totale di 385 emendamenti sono stati approvati 38 emendamenti di compromesso e 49 singoli emendamenti, in particolare quelli riguardanti le materie degli indicatori economici, della partecipazione alla cooperazione regionale e del dialogo con Pristina. Anche la strategia della Serbia nei confronti della comunità rom e il sostegno al Gay pride sono stati valutati positivamente. Allo stesso tempo, le autorità serbe sono invitate a lavorare "con le parole e con i fatti" per adempiere agli obblighi in vista dell'adesione all'Ue. I deputati hanno chiesto all'Unione di "portare più dinamismo" nei negoziati di adesione con la Serbia, di applicare rapidamente la nuova metodologia di allargamento e di presentare degli incentivi concreti di interesse per i cittadini serbi. (segue) (Seb)