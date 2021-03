Brasile: emergenza Covid, Stati chiedono coprifuoco e misure omogenee (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante ciò, dopo l'aggiornamento dei dati delle ultime 24 ore la media mobile dei decessi causati da patologie legate al contagio da Covid-19 in Brasile ha raggiunto la cifra di 1.208 casi al giorno negli ultimi sette giorni, la più alta mai registrata dall'inizio della pandemia. Una variazione superiore dell'11 per cento rispetto alla media delle precedenti due settimane. La media è, inoltre, da 40 giorni sopra quota mille morti al giorno. Quanto ai nuovi contagi, la media degli ultimi sette giorni è stata di 54.547, il 21 per cento in più rispetto al dato delle due settimane precedenti. Il tasso di incidenza, in crescita costante sin dall'inizio della pandemia è cresciuto ulteriormente raggiungendo i 5.020 contagi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), anche questo in aumento progressivo da marzo, è salito ulteriormente attestandosi a 121 per centomila abitanti, mentre il tasso di letalità (numero di deceduti per i quali era stata diagnosticata la Covid) è del 2,4 per cento. (Brb)