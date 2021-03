Honduras: gruppo di parlamentari chiede dimissioni del presidente Hernandez per corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia statunitense ha iscritto formalmente il presidente dell'Honduras nel registro degli indagati nell'inchiesta sulle attività del presunto trafficante di droga Geovanny Fuentes Ramirez secondo quanto emerge da un documento presentato ad inizio di febbraio dalla procura distrettuale di New York nel quale per la prima volta appare ufficialmente il nome di Hernandez. Circa un mese prima, gli stessi procuratori avevano fornito nuovi dettagli sulla presunta relazione tra Hernandez e Geovanny Fuentes Ramirez, un trafficante di droga dell'Honduras arrestato a Miami a marzo del 2020. Fino ad ora, tuttavia, i funzionari della giustizia nordamericana non avevano identificato esplicitamente l'attuale capo di Stato. Nei documenti precedenti Hernandez era descritto come co-cospiratore numero 4 (CC-4), ma la sua identità era facilmente riconoscibile dai riferimenti alla sua posizione e al fratello Juan Antonio "Tony" Hernández, già riconosciuto colpevole di traffico di droga negli Stati Uniti Stati. (segue) (Mec)