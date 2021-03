Brasile: emergenza Covid, Stati chiedono coprifuoco e misure omogenee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio nazionale dei segretari della salute del Brasile (Conass), Carlos Lula, ha pubblicato una lettera aperta con un appello al governo federale perché vengano adottate misure omogenee e più efficaci per contenere la diffusione del coronavirus. Il Conass, che riunisce i responsabili della sanità dei 26 stati e del Distretto federale, ha invocato misure urgenti contro l'imminente collasso delle reti sanitarie pubbliche e private di fronte alla seconda ondata di contagi che sta attraversando il paese. "Il Brasile sta vivendo il periodo peggiore della pandemia, con livelli elevati di contagio e morti in tutte le regioni", sostiene Lula nella lettera, sottolineando che "manca un coordinamento nazionale unificato e coerente per contrastare la pandemia". In particolare i Conass sostiene che "è necessario vietare gli eventi pubblici, comprese le attività religiose, sospendere le lezioni frontali in tutto il paese, adottare un coprifuoco nazionale, chiudere bar e spiagge, espandere la campagna di test e seguire i contagiati, oltre che un Piano sanitario nazionale di Comunicazione per chiarire alla popolazione la gravità della situazione". (segue) (Brb)