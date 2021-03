Usa: Fauci, studenti scuole superiori probabilmente vaccinati in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti delle scuole superiori degli Stati Uniti potrebbero ricevere il vaccino anti-Covid dopo l’estate, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico. Lo ha dichiarato l'infettivologo Anthony Fauci, esperto di riferimento della Casa Bianca per la pandemia, precisando: “Anche se non posso dire che verranno vaccinati esattamente il primo giorno di scuola in autunno, penso che accadrà intorno a quella data". Per i minori delle fasce d’età precedenti, toccherà aspettare il 2022. Intervistato dall'emittente televisiva "Abc", Fauci ha dichiarato che l'approvazione del vaccino di Johnson & Johson, somministrato in una sola dose, "mette ora a nostra disposizione tre vaccini molto efficaci". Ieri ha affrontato la questione anche l'ex presidente Usa Donald Trump, dal palco della Conservative Political Action Conference (Cpac) a Orlando, in Florida: "A nome delle mamme, dei papà e dei bambini d'America, chiedo a Joe Biden di riaprire le scuole, e di farlo ora", ha detto Trump.(Nys)