Argentina: Fernandez annuncia piano di rilancio economia, focus su energia e mobilità elettrica (3)

- Sempre in materia di energia il presidente argentino ha affermato anche la necessità di rivedere lo schema tariffario dei servizi, fino ad oggi congelato. "Vogliamo tariffe differenziate in base alla capacità patrimoniale di ciascun utente", ha dichiarato, sottolineando che i sussidi statali copriranno la differenza nel caso degli utenti con minore capacità. "Potrebbero volerci mesi, finché non avremo il nuovo schema le tariffe rimarranno congelate", ha sottolineato. Un punto irrinunciabile, ha aggiunto Fernandez, è quello che punta a svincolare la variazione delle tariffe da quella del prezzo del dollaro sottolineando che l'esecutivo invierà un disegno di legge per "dichiarare l'emergenza nei servizi pubblici per de-dollarizzarli definitivamente e adattarli ad un'economia in cui i ricavi sono in pesos". (segue) (Abu)