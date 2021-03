Usa-Messico: portavoce Casa Bianca, nessuna intenzione per ora di condividere vaccini anti-Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Sicurezza interna (Dhs) ha annunciato inoltre che sospenderà l'applicazione dei controversi "Migrant Protection Protocols" ("Protocolli per la tutela dei migranti") varati dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, che obbliga i richiedenti asilo ad attenere l'esito delle loro pratiche in territorio messicano. Il giorno dopo l'insediamento, l'amministrazione Biden ha innoltre annunciato una moratoria delle espulsioni degli immigrati irregolari della durata di 100 giorni. Un provvedimento valido per "certe categorie di non cittadini di cui è stata ordinata l'espulsione", che servirà a "garantire un sistema di gestione dell'immigrazione equo ed efficace, basato sulla protezione della sicurezza nazionale, della sicurezza del confine, e della sicurezza pubblica". (segue) (Nys)