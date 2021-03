Brasile: emergenza Covid, Stati chiedono coprifuoco e misure omogenee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, con 755 morti nelle ultime 24 ore, il numero di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile ha raggiunto quota delle 254.942 vittime. Lo rivela il ministero della Salute, rendendo noto che il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati è salito ad almeno 10.551.259 casi, 34.027 in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. Per stessa ammissione del governo, tuttavia, le statistiche del fine settimana risultano sottostimate a causa dell'impossibilità da parte di municipi e stati di raccogliere i dati sulla pandemia. (segue) (Brb)