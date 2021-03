Yemen: Blinken, crisi umanitaria nel Paese è la più grande e urgente al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi umanitaria in corso in Yemen è la più vasta e urgente al mondo. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando oggi alla Conferenza dei donatori dello Yemen organizzata in modalità virtuale e ospitata da Svezia e Svizzera. “20 milioni di persone, inclusi milioni di bambini, hanno un disperato bisogno di aiuto”, ha detto Blinken, secondo una nota del dipartimento di Stato. “Gli Usa si impegnano a fare la loro parte, sia nel fornire aiuti sia nell’aiutare ad affrontare gli ostacoli che impediscono l’accesso umanitario”, ha detto. “Oggi ho il piacere di annunciare quasi 191 milioni di dollari in assistenza umanitaria ulteriore da parte degli Usa, portando i finanziamenti del nostro anno fiscale 2021 a più di 350 milioni di dollari”, ha aggiunto. “In totale gli Usa hanno fornito più di 3,4 miliardi di dollari in aiuti al popolo yemenita da quando la crisi è cominciata, sei anni fa. Questi fondi sostengono i nostri partner nel fornire l’assistenza necessaria immediatamente, incluso cibo, protezione, educazione, ripari, sanità, acqua, sanificazione, prevenzione e cura di malnutrizione grave. (segue) (Res)