Yemen: Blinken, crisi umanitaria nel Paese è la più grande e urgente al mondo (2)

- I fondi sono diretti anche agli aiuti umanitari a lungo termine, come la riabilitazione dei sistemi idrici, la riparazione di strade cruciali, il sostegno per aiutare le famiglie a guadagnare redditi”, ha proseguito. “Elogio le donazioni generosi fatte da altri donatori. (…) Le dimensioni dell’emergenza possono essere affrontate solo con uno sforzo continuo e coordinato da parte di una vasta gamma di donatori, agenzia Onu e organizzazioni non governative. E dobbiamo agire rapidamente, perché crisi economica e pandemia stanno facendo la crisi umanitaria ancora peggiore”, ha aggiunto. Blinken ha inoltre fatto appello a tutte le parti nel nord e nel sud dello Yemen affinché smettano di “interferire nelle operazioni di assistenza”, e di permettere l’importazione e la distribuzione di carburante. Tuttavia, ha sottolineato, “gli aiuti da soli non fermeranno il conflitto. Possiamo porre fine alla crisi umanitaria in Yemen solo ponendo fine alla guerra in Yemen. Dunque gli Stati Uniti stanno rafforzando gli sforzi diplomatici per concluderla”. (segue) (Res)