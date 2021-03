Yemen: Blinken, crisi umanitaria nel Paese è la più grande e urgente al mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo impegnati a porre il benessere del popolo yemenita al centro della nostra politica, mentre continuiamo a fare pressioni sui leader del movimento Ansar Allah, anche noti come Houthi”, ha aggiunto Blinken. “Sosteniamo il processo a guida Onu e l’inviato speciale delle Nazioni Unite Martin Griffiths nei loro sforzi di introdurre un cessate il fuoco, aumentare l’accesso umanitario e riprendere i colloqui di pace. E facciamo appello a tutte le parti affinché rispettino il diritto internazionale umanitario e cessino di attaccare i civili”, ha proseguito. Ricordando di aver recentemente nominato un inviato speciale di Washington per lo Yemen, Tim Lenderking, Blinken ha sottolineato che secondo quest’ultimo “i sauditi e la repubblica dello Yemen desiderano trovare una soluzione al conflitto”. “Invitiamo gli Houthi ad aderire a questo impegno”, ha proseguito, aggiungendo che “un primo passo necessario è fermare la loro offensiva contro Marib, città dove vive un milione di sfollati”. Il segretario di Stato ha poi ribadito il sostegno Usa al processo a guida Onu per un cessate il fuoco, e ha auspicato una ripresa “rapida” dei colloqui di pace. (Res)