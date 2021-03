Pd: Orfini, primarie 2023? Zingaretti eviti scorrettezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti "vinse il congresso promettendo che mai ci sarebbero stati accordi col M5s. Poi abbiamo tutti scelto di fare una alleanza emergenziale col M5s. Col tempo qualcuno ha scelto di trasformarla in una alleanza strategica al punto di indicare il leader del M5s come punto di riferimento di tutti i progressisti e leader della coalizione. Ma quella scelta è fuori dal mandato che iscritti ed elettori ci hanno consegnato. E può essere assunta solo attraverso un congresso in cui votano iscritti ed elettori". Lo scrive in una nota Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. "Questo dice il buon senso, e questo dice lo statuto del Pd", prosegue. "Chiedere di fare un congresso ora è da marziani, ma lo è anche dire che faremo le primarie nel 2023. Ed è anche una incredibile scorrettezza che sono certo Zingaretti vorrà immediatamente correggere", conclude Orfini. (Com)