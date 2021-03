Roma: Polizia di Stato esprime cordoglio per morte ragazza in incidente durante inseguimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato si unisce al dolore dei familiari della giovane ragazza deceduta stamattina a seguito di un incidente che ha coinvolto una pattuglia della Polizia stradale impegnata nell’inseguimento di malviventi. Sentimenti di vicinanza e speranza, si legge in un comunicato diffuso dalla Polizia di Stato, sono rivolti agli altri membri della famiglia che sono ricoverati in gravi condizioni e dei due agenti rimasti feriti. (Com)