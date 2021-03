Spagna: scuola italiana di Madrid pianta 400 alberi per sensibilizzare gli alunni all'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di allievi della scuola italiana di Madrid, insieme ai volontari dell'associazione senza scopo di lucro (R)Forest Projec, hanno piantato domenica 400 alberi di pino in un terreno da recuperare, ridenominato "Bosco Italia", situato nel municipio di Alalpardo, 30 km a nordest di Madrid. Come riferisce un comunicato dell'ambasciata italiana a Madrid, per quattro mesi gli alberi sono stati curati dagli studenti nel patio della scuola, e dopo molte vicissitudini (inclusa la tempesta Filomena, che ha messo in crisi molte zone verdi della Comunidad di Madrid), ora sono in mezzo alla natura, e con loro tutto l'affetto che gli alunni vi hanno dedicato in questo periodo. L'attività fa parte di un progetto in collaborazione tra la Scuola Italiana, l'ambasciata d'Italia a Madrid e l'associazione (R)Forest Project. L'obiettivo è lo sviluppo della sensibilità di bambini e adolescenti verso la tutela dell'ambiente, l'importanza di comportamenti responsabili e un ruolo attivo per migliorare lo stato del pianeta. A questo proposito, l'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha sottolineato l'importanza di trasmettere ai giovani i principi della conservazione e della sostenibilità ambientale, segnalando "quanto la comunità italiana si senta orgogliosa di contribuire, con un piccolo gesto, alla qualità di vita della regione che ci ospita". (segue) (Com)