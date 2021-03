Municipio Roma VIII: atto vandalico su torre di Tor Marancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Municipio Roma VIII da anni si batte per la tutela e la valorizzazione della Torre di Tor Marancia, struttura medievale inserita nell'omonimo parco e che da il nome al quartiere. In questi giorni un nuovo atto vandalico ha portato all'entrata di persone all'interno del manufatto medievale che verte in stato di abbandono per l'incuria da parte dell'amministrazione capitolina. Il Municipio, dopo effrazioni avvenute in anni passati, ha sempre vigilato sulla tutela dello stesso, segnalando alla Sovrintendenza interventi da porre in essere e soluzioni possibili". Lo dichiarano, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e il presidente della commissione Cultura del Municipio Roma VIII, Flavio Conia. "Un continuo rimpallo di competenze - aggiungono - ha portato a questa situazione di stallo che oltre a privare i cittadini di un bene identitario per il quartiere, viola le giuste norme di tutela e conservazione di beni culturali. Questa amministrazione comunale deve prendersi le proprie responsabilità: si chiarisca quale struttura è competente sul bene e si stanzino subito i soldi per la sua salvaguardia e valorizzazione. Altrimenti si lascerà al degrado e alla noncuranza un bene comune prezioso, sottraendo Roma di un pezzo della sua storia", concludono. (Com)