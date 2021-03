Argentina: Fernandez annuncia piano di rilancio economia, focus su energia e mobilità elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il pacchetto di leggi che verrà inviato in parlamento, Fernandez ha citato quello per la creazione dell'istituto della Mobilità, con incentivi fiscali per le aziende che investono nello sviluppo di veicoli elettrici. "L'Argentina deve entrare gradualmente in questa strada. Implementeremo incentivi sia nell'incorporazione della mobilità sostenibile sia nella produzione nel paese di questo tipo di veicoli e della loro catena del valore, che inizia con il litio", ha detto il capo di Stato, secondo il quale questo progetto è in grado di attirare investimenti privati fino a 5 miliardi di dollari. In relazione al settore dell'energia, il governo mira a stimolare lo sviluppo del settore attraverso una nuova "Legge sugli idrocarburi" con "un approccio integrale che tenga conto delle necessità del settore dalla fase estrattiva a quella dell'industrializzazione". "La politica energetica è fondamentale per garantire lo sviluppo del Paese (...) dobbiamo ritrovare l'autosufficienza e diventare un esportatore di energia regionale e globale", ha detto. (segue) (Abu)