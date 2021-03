Argentina: Fernandez annuncia piano di rilancio economia, focus su energia e mobilità elettrica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella parte iniziale dell'intervento il presidente ha annunciato che presenterà una denuncia penale contro i responsabili del credito che il precedente governo di Mauricio Macri ha contratto con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Fernandez ha descritto quell'operazione come la "più grande azione amministrativa fraudolenta" compiuta ai danni dello Stato. "Ho dato ordine alle autorità di presentare formalmente una denuncia penale per identificare i responsabili della più grande azione amministrativa fraudolenta e della maggiore appropriazione indebita che la nostra storia ricordi", ha detto Fernandez nel passaggio del suo discorso dedicato alla alla rinegoziazione in corso del credito Stand-By da 44 miliardi di dollari concesso dall'Fmi nel 2018 al governo Macri. "Quando siamo arrivati al governo - a dicembre del 2019 - i 44 miliardi si erano già volatilizzati", ha detto il capo di Stato. (segue) (Abu)