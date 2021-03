Argentina: Fernandez annuncia piano di rilancio economia, focus su energia e mobilità elettrica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez ha quindi ricordato che l'attuale presidente della Banca interamericana per lo sviluppo Bid), Mauricio Claver Carone, allora rappresentante per gli Stati Uniti nell'Fmi, aveva ammesso in un'intervista lo scorso anno che il credito era stato concesso anche per sostenere la candidatura dell'ex presidente Macri in vista delle elezioni presidenziali del 2019. Lo stesso Fondo monetario internazionale, ha sottolineato inoltre il presidente argentino, ha istruito una indagine interna indipendente per determinare se ci sono state irregolarità nella concessione di quel credito. Fernandez ha quindi giustificato questa azione sia con la necessità di "farla finita con gli avventurieri che ipotecano il paese" sia con la necessità che il negoziato in corso per la ristrutturazione del debito tenga conto di questi fattori. "L'accordo con l'Fmi sarà il risultato dell'analisi di tutti questi punti", e "dovrà essere rivisto in relazione anche al modo in cui è stato concesso il debito". (Abu)