M5s: Calenda, con Conte tocca quota 22 per cento, "gran lavoro" di chi ha riesumato i grillini

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, afferma su Twitter che spesso gli viene fatto osservare di essere "un tecnico" e di non intendersene "di politica. Questo è ciò che ha prodotto la fine strategia politica di quelli che se ne intendono. Tra mosse del cavallo e fantasiosi riferimenti dei riformisti hanno riesumato i grillini. Grande lavoro politico. Avanti così", commenta postando un sondaggio che dà il M5s guidato da Giuseppe Conte in crescita del 6,2 per cento e quindi al 22 per cento. (Rin)