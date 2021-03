Usa-Messico: portavoce Casa Bianca, nessuna intenzione per ora di condividere vaccini anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti, si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri del Messico, "discuteranno sulla visione e gli obiettivi condivisi dell'agenda bilaterale". Si parlerà dei "meccanismi di cooperazione per affrontare le cause strutturali della migrazione nel nord dell'America centrale e nel sud del Messico. Inoltre, i presidenti discuteranno sulle conseguenze della Covid-19 e sulle aree di opportunità che presenta l'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) verso una ripresa economica sostenibile e più ugualitaria in America del Nord", aggiunge la nota. Sin dai primi giorni successivi al suo insediamento, Biden ha deciso di rimuovere alcune delle politiche più restrittive sul tema dei migranti, volute dal suo predecessore, Donald Trump. Nel fine settimana Lopez Obrador ha anticipato che chiederà all'inquilino della Casa Bianca di ragionare su un accordo che permetta ai messicani di andare a lavorare legalmente negli Stati Uniti. "Per crescere, per produrre, gli Stati Uniti hanno bisogno di messicani e centroamericani. Cerchiamo di ordinare il flusso migratorio, legalizzandolo per dare garanzie ai lavoratori, che non mettano a rischio le loro vite, che vedano rispettati i lor diritti umani", ha detto "Amlo", secondo cui l'economia statunitense avrà bisogno di una quota compresa tra "i 600mila e gli 800mila lavoratori all'anno", cifra di cui "non dispongono nonostante il grado di progresso tecnologico. È meglio che arriviamo a un accordo", ha detto. (segue) (Nys)