Usa-Messico: portavoce Casa Bianca, nessuna intenzione per ora di condividere vaccini anti-Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador rivendica un cambio strutturale nella gestione dei flussi migratori, con una strategia che offre opportunità di lavoro e integrazione contro povertà e delinquenza, considerate - le principali ragioni che spingono la popolazione verso il nord del continente. Un piano che si intreccia con l'azione di contrasto alla violenza, altro tema in cima all'agenda di governo. La strategia è in gran parte contenuta nel Piano di sviluppo integrale per il Messico e l'America centrale, elaborato assieme alla Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal). Un documento che permette di dare vita a programmi come "Sembrando vidas" (seminando vite), iniziativa centrata sulla semina di alberi per innescare attività legate al commercio di frutta e legno. (segue) (Nys)