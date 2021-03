Torino: Covid, Consiglio comunale chiede sospensione di due anni delle cartelle di accertamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a Torino, il Consiglio comunale ha approvato - con 24 voti favorevoli e 3 astenuti - un ordine del giorno (primo firmatario: Aldo Curatella - Misto di Minoranza - Azione) che chiede una maggiore attenzione di Governo e Parlamento, anche tramite la sollecitazione di Anci, nei confronti delle imprese, danneggiate dalla pandemia di Covid-19. In particolare, il documento propone una proroga di almeno 2 anni alla notifica delle cartelle di accertamento, per non appesantire le imprese di adempimenti amministrativi in un periodo in cui si dovrebbe consentire loro di riorganizzare l’attività in sicurezza e ripartire. L’ordine del giorno invita anche Governo e Parlamento a realizzare strumenti di agevolazione e incentivazione per la messa in sicurezza e per aiutare la ripartenza dell’intero comparto economico mediante previsioni di liquidità a fondo perduto. (Rpi)