Difesa: sottosegretario Pucciarelli, onorata di servire il Paese, Forze armate istituzione efficace e credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti a noi abbiamo sfide complesse che affronteremo insieme, con impegno e determinazione: le nostre Forze armate sono sempre al servizio del Paese e dei cittadini, in prima linea anche nella lotta a questa pandemia. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, dopo aver prestato giuramento nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. "Le Forze armate rappresentano un’istituzione nella quale uomini e donne, personale militare e civile, lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza del nostro Paese, contribuendo altresì alla stabilità internazionale. E lo fanno sempre con elevata professionalità e spirito di sacrificio, valori che da sempre contraddistinguono il personale della Difesa. Un impegno e un sacrificio che ha visto talvolta alcuni nostri militari perdere la vita nell’adempimento del proprio dovere. A loro e ai loro familiari desidero rivolgere il mio primo pensiero. La mia vicinanza va inoltre ai feriti e alle loro famiglie, ricordando che la Difesa continuerà a prestare la necessaria assistenza", afferma Pucciarelli come riportato da una nota stampa.(Com)