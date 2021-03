Covid: Arcuri, onorato di aver servito il Paese, auguri buon lavoro a generale Figliuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è conclusa la mia esperienza da commissario per l'emergenza Covid-19. E' stato un anno straordinario e sono riconoscente a chi mi ha dato la possibilità di occuparmi della più grande emergenza che la storia recente ricordi. Sono onorato di aver potuto servire il mio Paese in una stagione così drammatica". Lo afferma, in una nota, Domenico Arcuri. "Voglio ringraziare la mia squadra, le donne e gli uomini - continua Arcuri - che con dedizione, abnegazione e professionalità mi hanno permesso di svolgere al meglio l'incarico affidatomi. Auguro al generale Francesco Paolo Figliuolo buon lavoro, certo che saprà affrontare con competenza il compito cui è stato chiamato". (Com)