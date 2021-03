Turchia: Covid, Erdogan annuncia allentamento restrizioni in alcune province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia comincerà ufficialmente ad allentare le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del coronavirus, nel quadro di un processo di “normalizzazione” progressiva. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una conferenza stampa tenuta dopo la riunione del gabinetto presidenziale ad Ankara. “Rimuoveremo il coprifuoco nel weekend nelle regioni a rischio basso e medio”, ha detto Erdogan, sottolineando che il blocco resterà invece in vigore nelle regioni a rischio alto e molto alto tutte le domeniche. Inoltre il coprifuoco imposto dalle 21:00 alle 5:00 proseguirà in tutto il Paese, ha aggiunto. “Ristoranti e caffè saranno operativi al 50 per cento della capacità nelle città, escluse le regioni a rischio molto elevato”, ha aggiunto. Nelle province a rischio medio e basso, inoltre, riprenderà l’educazione in presenza, incluse nelle scuole medie e superiori. Fino ad oggi la Turchia ha vaccinato più del 10 per cento della popolazione, ha aggiunto il capo dello Stato di Ankara. Ieri in Turchia sono stati registrati 8.424 nuovi contagi da Covid-19 e 66 nuovi decessi, per un totale di 28.569 morti e 2,7 milioni di casi dall’inizio della pandemia. (Tua)