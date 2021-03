Lazio: Pedica (Pd), far entrare grillini in giunta come Dracula all'Avis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La direzione regionale del Pd del Lazio ci pensi bene prima di dare il via all'ingresso in giunta dei grillini perché, a livello elettorale, sarebbe come far entrare Dracula all'Avis". Lo dichiara Stefano Pedica esponente Pd e presidente di Cantiere democratico. "Come i grillini interrogano la loro base attraverso la piattaforma Rousseau, anche il Pd dovrebbe coinvolgere gli iscritti attraverso le sezioni di partito - spiega -, altrimenti diventa una decisione autoritaria. La cosa che più mi rattrista è vedere un partito che rincorre e non propone, che non coinvolge la minoranza ma impone e silenzia chi è contrario a scelte scellerate come questa".(Com)