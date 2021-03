Pari opportunità: Acli Roma, lavoro, welfare e uguaglianza tre pilastri per pieno riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sguardo femminile permette una narrazione diversa, che fa vedere cose nuove, o vedere in altro modo quelle conosciute. Una narrazione, quindi, che sia la cifra di un nuovo approccio culturale. Con questo web talk abbiamo proprio voluto raccontare, attraverso gli occhi di donne impegnate in diversi ambiti, come queste siano portatrici di una 'differenza ri-generante', una diversa postura da cui guardare le relazioni, la società, il mondo, e in esso agire con sano orgoglio avendo la consapevolezza della necessità di uno sguardo differente e complementare a quello maschile". È quanto ha dichiarato Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia durante il web talk "Mi vanto di essere donna – Storie di donne tra ostacoli, opportunità e proposte", che si è tenuto oggi. L'evento, promosso dalle Acli di Roma aps, si è svolto nell'ambito di "E...vento di donna" un progetto che le Acli di Roma portano avanti in rete con Us Acli Roma, Forum delle associazioni familiari del Lazio, Centro studi "Pluriversum", Agenzia Comunicatio, Associazione culturale "Punto & Virgola" e "Libera Mondo" grazie al sostegno del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri" con l'obiettivo di contrastare le discriminazioni di genere e la violenza sulle donne tramite azioni di sensibilizzazione che puntino al cambiamento socio-culturale. (segue) (Com)