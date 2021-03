Pari opportunità: Acli Roma, lavoro, welfare e uguaglianza tre pilastri per pieno riconoscimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre - ha aggiunto Borzì - i fili trainanti per un pieno e necessario riconoscimento delle donne a tutto tondo: il primo è senza dubbio il lavoro dignitoso, quello che dà tutele e diritti, in termini di sicurezza, salute, retribuzione equa. E per la donna in particolare significa non solo autonomia, ma riconoscimento della propria dignità. Il secondo filo trainante, strettamente collegato al primo, è il welfare: c'è urgenza e necessità di un welfare generativo e sartoriale che accompagni, promuova e moltiplichi le opportunità delle donne, non costringendole a scegliere tra famiglia e lavoro. Il terzo e ultimo filo trainante riguarda l'uguaglianza nelle opportunità, ovvero la necessità di una virtuosa competizione, nel segno della meritocrazia, che non consideri le donne una specie da proteggere, ma neanche le penalizzi, come spesso accade. No, quindi, alle 'quote rosa' e sì alle 'quote di merito', ovvero essere giudicati per quello che effettivamente una persona vale, in termini professionali e relazionali, indipendentemente dal sesso di appartenenza". "Oggi - ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità e famiglia Elena Bonetti - parlare di empowerment femminile significa riconoscere che il nostro Paese ha una sfida strategica che deve interpretare: promuovere il reale e fattivo protagonismo delle donne in tutti i contesti sociali, lavorativi, economici, famigliari e relazionali. Si tratta quindi non solo di promuovere un Paese più giusto e inclusivo, ma soprattutto di dare vita a un modello di sviluppo che sia davvero per tutte e per tutti, e capace di essere all'altezza della sfida storica che abbiamo davanti". (segue) (Com)