Pari opportunità: Acli Roma, lavoro, welfare e uguaglianza tre pilastri per pieno riconoscimento (3)

- "La mia esperienza - ha detto Giovanna Botteri, inviata Rai - come inviata mi ha fatto capire che noi donne con il nostro vissuto possiamo cambiare la narrativa, e questo è fondamentale perché significa cambiare davvero la società, capire, spiegare, andare a fondo. Il nostro modo di fare le cose è così forte e così vero che può cambiare il corso della storia. Per farlo, però, bisogna essere in tante, avere coraggio e crederci. Esiste una cultura della violenza, del bullismo della sopraffazione, che è intollerabile e occasioni come quella di oggi sono importanti per riuscire a cambiare questa narrazione. È una battaglia che va fatta per lasciare alle nostre figlie e ai nostri figli un mondo migliore". Tante le donne che hanno partecipato all'incontro: Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I Centro, che ha portato la propria esperienza di donna in politica, parlando dell'importanza di una democrazia paritaria; Daniela Gazzini, fondatrice di un marchio Food&Lifestyle e di una collezione di locali a Roma, che ha raccontato cosa significa essere una donna imprenditrice; Sandra Giorgio, responsabile coordinamento donne Acli Roma, che ha parlato di una particolare categoria di donne lavoratrici, le colf, troppo spesso lasciate sole e vittime del lavoro nero; Lucia Muscari, dirigente Compartimento Polizia Postale Liguria, la quale ha parlato del problema del sessismo sul web, acuito anche dalla pandemia; Patrizia Sciarma, dirigente scolastico I.I.S Via di Saponara 150, che ha parlato del ruolo che deve mantenere la scuola nella formazione dei giovani anche sul tema della parità di genere; Gabriella Stramaccioni, garante per i detenuti Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha raccontato le tante difficoltà della popolazione femminile detenuta in Italia; Antonia Carla Testa, prof associato Ginecologia e Ostetricia Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs, per la quale l'umanità ha bisogno dell'intelletto, del cuore, della spiritualità e dell'umanità che sono proprie delle donne; e Giovanna Vitale, giornalista inviata de La Repubblica, che ha invece raccontato l'esperienza delle donne nel mondo del giornalismo, ancora quasi totalmente in mano agli uomini. Ha condotto Benedetta Rinaldi, presentatrice Rai. (Com)