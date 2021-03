Brexit: Corte Conti Ue, timori per proposta su riserva di adeguamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un parere pubblicato oggi, la Corte dei conti europea ha espresso alcuni timori circa la recente proposta di una riserva di adeguamento alla Brexit. Si tratta di un fondo del valore di 5 miliardi di euro, che è uno strumento di solidarietà volto a sostenere gli Stati membri, le regioni e i settori più colpiti dall'uscita del Regno Unito dall'Ue. Secondo la Corte, sebbene la proposta offra flessibilità agli Stati membri, la riserva genera, per come impostata, una serie di incertezze e di rischi. La Commissione europea propone che l'80 per cento del fondo (4 miliardi di euro) sia concesso agli Stati membri sotto forma di prefinanziamento dopo l'adozione della riserva di adeguamento alla Brexit. Gli Stati membri riceverebbero la propria quota di prefinanziamento in base all'impatto stimato sulle rispettive economie, tenendo in considerazione due fattori: gli scambi commerciali con il Regno Unito e il pesce catturato nella zona economica esclusiva di quest'ultimo. (segue) (Beb)