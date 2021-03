Ue: Lagarde, crisi coroanvirus è duplice shock economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus rappresenta “un duplice shock economico” che, secondo le stime, nel 2020 ha provocato una contrazione del 6,8 per cento del Pil nell'Eurozona e del 5 per cento in Germania. Allo stesso tempo, la crisi ha “accelerato cambiamenti strutturali che trasformeranno i nostri stili di vita e le nostre economie”. È quanto affermato dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso dell'intervento che ha tenuto a un incontro dell'Associazione federale delle piccole e medie imprese di Germania (Bvmw). In particolare, per Lagarde la pandemia ha fatto avanzare “di sette anni” la transizione digitale dell'Europa. In base alle stime, “il 20 per cento delle ore di lavoro si sposterà in maniera permanente dall'ufficio all'abitazione”. Tale cambiamento porterà a “nuovi modelli di domanda e nuovi modi di vivere”. Pertanto, come sottolineato dalla presidente della Bce, “la nostra sfida non sarà soltanto riprenderci dalla crisi, ma anche adattarsi ai mutamenti che questa ha avviato”. In tale prospettiva, “grazie alla loro agilità, concentrazione sull'innovazione e impegno alla competizione con l'aggiunta do valore”, le Pmi tedesche “dovranno essere al cuore di questo processo”. (segue) (Geb)