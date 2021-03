Ue: Lagarde, crisi coroanvirus è duplice shock economico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, ha spiegato la presidente della Bce, le Pmi fanno affidamento sul credito delle banche, poiché “di norma non entrano nei mercati di capitali”. Ciò è dimostrato dal fatto che, negli ultimi dieci anni, il 43 per cento del finanziamento esterno per le Pmi dell'Eurozona è stato generato da prestiti bancari, “il doppio della quota delle aziende di grandi dimensioni”. Pertanto, all'avvio dei lockdown, “le Pmi europee si sono rivolte alle banche per soddisfare il loro bisogno di liquidità”. Allora, come sottolineato da Lagarde, “era di vitale importanza” la disponibilità di un'offerta di credito a condizioni favorevoli ed elastica. È qui, dunque, che “la Bce è intervenuta”, attuando “una serie di misure specificamente elaborate” per aiutare a far fluire i capitali dalle banche alle società. Il riferimento è, in particolare, al Programma di emergenza per l'acquisto di titoli di Stato contro la pandemia (Pepp) e alle operazioni mirate di rifinanziamento di lungo periodo di terza generazione (Tltro III). Grazie alle iniziative della Bce, ha affermato Lagarde, “da marzo a maggio dello scorso anno, i prestiti delle banche alle imprese dell'area dell'euro sono aumentate del massimo ammontare mai raggiunto”. Sono state “soprattutto le Pmi” a trarre vantaggio dal “credito a condizioni vantaggiose e abbondante”. (Geb)