Commercio: Mennuni (Fd'I), Raggi ascolti lavoratori area pubblica, follia mettere a rischio famiglie

- Fratelli d'Italia "è al fianco dei 12.000 lavoratori romani che operano nel commercio in aree pubbliche e che a causa di una sconcertante decisione del sindaco Virginia Raggi rischiano di non lavorare più". Lo dichiara in una nota Lavinia Mennuni consigliera di Fd'I di Roma Capitale. "I lavoratori dei mercati coperti, dei mercati rionali, dei chioschi, dei mercati agricoli comunali, dei posteggi a rotazione, già duramente colpiti dalla più grave crisi economica degli ultimi anni - aggiunge -, si vedrebbero privati delle loro concessioni a causa di una singolare e inaccettabile interpretazione giuridica della giunta Raggi, nonostante la normativa nazionale preveda la proroga automatica di tali concessioni di dodici anni, fino al 2032. Ci chiediamo sconcertati cosa si nasconda dietro questa interpretazione pentastellata di una norma nazionale molto chiara e precisa. Si vuole forse dare un ulteriore colpo di grazia al piccolo commercio a favore della grande distribuzione? Proprio in un momento di difficoltà economica per tante attività produttive, invece di aiutare chi vive onestamente del proprio duro lavoro, si fa calare dall'alto una mannaia giuridica pesantissima sulla vita di 12.000 famiglie? Fd'I chiede all'amministrazione comunale di fermare questa follia - conclude -, fare marcia indietro, applicare la normativa nazionale e dimostrare con i fatti di essere al fianco della Roma che lavora e che produce".(Com)