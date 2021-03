Francia: condanna Sarkozy, i Repubblicani denunciano accanimento giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i Repubblicani serrano i ranghi dopo che l'ex presidente Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni, di cui due con la condizionale, per corruzione e traffico di influenze. Il partito di centro destra francese denuncia una persecuzione giudiziaria contro il suo ex leader. Su Twitter il presidente dei Repubblicani, Christian Jacob, ha espresso il suo "sostegno indefettibile" a Sarkozy, sostenendo che "la severità della pena" è "sproporzionata". Il capogruppo al Senato Bruno Retailleau ha invece commentato gli sviluppi odierni definendo al condanna "estremamente dura". Anche la moglie di Sarkozy, Carla Bruni, è intervenuta affermando su Instagram che si tratta di un "accanimento insensato". In questi ultimi mesi i media francesi hanno più volte evocato la possibilità di un ritorno di Sarkozy in politica in vista delle prossime elezioni presidenziali del 2012. Questa sentenza, contro la quale l'ex presidente farà appello, ostacolerebbe un simile progetto. Sarkozy è stato condannato nell'ambito di quello che è stato ribattezzato come "il processo delle intercettazioni", che ha portato alla sbarra anche l'avvocato Thierry Herzog e l'ex magistrato Gilbert Azibert. (segue) (Frp)