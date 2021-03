Francia: condanna Sarkozy, i Repubblicani denunciano accanimento giudiziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2014, mentre stavano indagando su un altro caso che vede implicato Sarkozy, gli inquirenti hanno scoperto che l'ex presidente francese aveva una linea telefonica intestata ad un certo Paul Bismuth, che poi si scoprirà essere un vecchio compagno di scuola di Herzog estraneo al dossier. Questo numero veniva utilizzato da Sarkozy solamente per parlare con il legale, che a sua volta era in contatto con il magistrato per ottenere informazioni su un altro processo, quello sui finanziamenti da parte della miliardaria Liliane Bettencourt, in cambio di una promozione al alla Corte di Revisione giudiziaria a Monaco. Herzog e Azibert hanno ricevuto le stesse condanne di Sarkozy, anche se il legale, che farà ricorso, avrà anche un'interdizione di cinque anni all'esercizio della professione. Sarkozy è il primo presidente nella storia della Quinta Repubblica francese ad essere condannato alla prigione. Il suo predecessore, Jacques Chirac, era stato condannato due anni, ma con la condizionale, per uno scandalo su degli impieghi fittizi che risaliva al suo periodo da sindaco di Parigi. (Frp)