Ue: Lagarde (Bce) su crisi, possiamo vedere luce alla fine del tunnel

- Grazie ai progressi compiuti dalla tecnologia dei vaccini, “ora possiamo vedere la luce alla fine del tunnel” della crisi del coronavirus: “Tuttavia, non possiamo ancora vedere con esattezza quanto la galleria sia lunga”. È quanto affermato dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso dell'intervento che ha tenuto a un incontro dell'Associazione federale delle piccole e medie imprese di Germania (Bvmw). Secondo Lagarde, a causa della pandemia, l'Eurozona continuerà a fronteggiare “un periodo di elevata incertezza, finché più persone non saranno state vaccinate”. In questo contesto, ha evidenziato la presidente della Bce, è “decisivo” che “il ponte” realizzato al fine aiutare le piccole e medie imprese a superare la crisi “rimanga in piedi per tutto il tempo necessario”. Pertanto, l'Eurotower contribuirà ad “assicurare che imprese e famiglie possano avere accesso ai finanziamenti necessaria per superare la tempesta”. Al riguardo, Lagarde ha rimarcato: “Possono farlo nella sicurezza che le condizioni di finanziamento non si restringeranno in maniera prematura”. (segue) (Geb)