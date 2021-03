Ue: Lagarde (Bce) su crisi, possiamo vedere luce alla fine del tunnel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della Bce, “questo impegno è il modo migliore per fornire certezza a tutti i settori dell'economia e per riportare rapidamente la stabilità nell'area dell'euro”. A sua volta, ha aggiunto Lagarde, questo è “il miglior contributo” per rispettare il mandato dell'Eurotower in materia di stabilità dei prezzi. Secondo Lagarde, “al momento la realtà è difficile per numerose imprese e il futuro rimane incerto”. Tale contesto proseguirà “fin quando l'emergenza pandemica non sarà trascorsa”. Per arrivare a quel punto, “sarà necessario uno sforzo di squadra, da parte di autorità sanitarie, di politica fiscale e soprattutto” da parte delle Pmi. Tuttavia, ha concluso Lagarde rivolgendosi ai membri del Bvmw, “posso assicurarvi che la Bce continuerà a fare la sua parte, così come ha fatto dai primi giorni della crisi”. (Geb)