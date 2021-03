Colombia: firmato decreto che concede status di protezione a oltre un milione di venezuelani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno elogiato l’iniziativa della Colombia di riconoscere uno status di protezione temporanea di dieci anni ai venezuelani presenti nel Paese. La Colombia ospita 1,7 milioni di venezuelani, che rappresentano più del 37 per cento dei circa 4,6 milioni di rifugiati e migranti venezuelani in America Latina e nei Caraibi. Più della metà della popolazione venezuelana in Colombia non ha uno status regolare, il che influisce sulla sua capacità di accedere a servizi essenziali, protezione e assistenza. “Questo coraggioso gesto umanitario serve da esempio per la regione e per il resto del mondo. È un gesto che cambia la vita a 1,7 milioni di venezuelani costretti a fuggire che ora beneficeranno di maggiore protezione, sicurezza e stabilità mentre sono lontani da casa”, ha detto l’alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, secondo quanto riferisce un comunicato Onu. “Ci congratuliamo con la Colombia per la sua straordinaria generosità e il suo impegno a garantire protezione ai venezuelani costretti a fuggire. Questa decisione è un modello di pragmatismo e umanità”. (segue) (Mec)