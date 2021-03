Colombia: firmato decreto che concede status di protezione a oltre un milione di venezuelani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La regolarizzazione dei rifugiati e dei migranti venezuelani in Colombia attraverso la concessione di un generoso status di protezione temporanea è una chiave per facilitare la loro integrazione socio-economica e l’accesso al sistema sanitario nazionale e alle campagne di vaccinazione anti Covid-19”, ha detto il direttore generale dell’Oim Antonio Vitorino. “Il governo della Colombia ha dimostrato ancora una volta grande solidarietà e leadership. La sua decisione serve da esempio per il mondo”. Ribadendo la necessità di solidarietà e sostegno alla Colombia e ad altri paesi che ospitano rifugiati e migranti, l’Oim e l’Unhcr chiedono alla comunità internazionale di continuare a fornire finanziamenti adeguati e tempestivi per garantire il successo dell'iniziativa. (Mec)