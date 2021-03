Usa-Russia: fonti stampa, Biden pronto ad imporre sanzioni a Mosca questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, si sta preparando a imporre sanzioni alla Russia per il presunto avvelenamento e arresto del leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj questa settimana. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca citate dall'emittente "Cnn", secondo cui l'imposizione delle sanzioni avverrà in coordinamento con l'Unione europea. Le misure e la tempistica esatta verranno elaborate dai funzionari statunitensi e dell'Ue nei prossimi giorni. Se confermate, le sanzioni sarebbero le prime imposte alla Russia dall'amministrazione Biden e segnerebbero un chiaro allontanamento dall'approccio dell'amministrazione di Donald Trump, che ha rifiutato di imporre sanzioni per il caso Navalnyj e ha evitato di andare allo scontro diretto con la Russia. (Nys)