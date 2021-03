Fisco: Treu (Cnel), sistema iniquo, cambiare modalità prelievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve una minore pressione fiscale su imprese e lavoratori e l’adozione, previo confronto con le parti sociali, di un sistema per ridisegnare un prelievo che, sulla nuova e più ampia base imponibile, recuperi l’allontanamento realizzato negli anni rispetto ai principi costituzionali di equità e progressività”. Lo ha affermato il Presidente del Cnel Tiziano Treu, oggi in audizione davanti alle commissioni congiunte Finanze di Camera e Senato nell'ambito dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. “La riforma del fisco, resasi necessaria a causa della frammentarietà di un sistema di fatto iniquo, diviene più che mai urgente per via del ruolo svolto dal fisco rispetto alla pandemia in corso, come ricordato nel discorso di insediamento del presidente Draghi. Nell’attuale contesto non dobbiamo dimenticare che l’allentamento del vincolo di bilancio, consentito dalla crisi Covid, ha già prodotto un debito che genererà, in una sorta di circolo vizioso, la necessità di farsi carico del finanziamento di una spesa pubblica accresciuta dai maggiori oneri per interessi e dai maggiori bisogni per il welfare. Per questo il Cnel ha, in più sedi, espresso disappunto per la procrastinazione al 2022 della riforma. È con questo spirito che nel novembre 2020 abbiamo costituito un gruppo di lavoro presieduto dal professor Franco Gallo che si avvale di accademici e magistrati esperti in materia e procede, nel prospettare soluzioni alternative all’attuale sistema dei prelievi fiscali”, ha aggiunto Treu. (segue) (Com)